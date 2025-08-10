Газета
Главная / Политика /

Медведев призвал США провести в Киеве операцию против «нарконаемников»

Ведомости

Наемников из картелей Колумбии и Мексики задействуют в боевых действиях на Украине, США, которые хотят бороться с наркокартелями в Латинской Америке, следует отправить свой армейский спецназ в Киев, заявил в своем Telegram-канале зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Ранее на этой неделе источник «РИА Новости» рассказал, что на украинской стороне воюют наемники из Мексики и Колумбии, и они обучались навыкам применения ударных БПЛА в учебных центрах. Украина, как утверждалось, заподозрила некоторых из этих наемников в попытке дальнейшей передачи этих навыков международным преступным сообществам, таким как наркокартели.

Американцам на этом фоне стоит «призадуматься», считает Медведев. Он указал, что если США действительно поручили Пентагону готовить удары по наркокартелям в Латинской Америке с использованием армейских подразделений, то следует «отправить их армейский спецназ в Киев, где он сможет провести блестящую антитеррористическую операцию по истреблению нарконаемников без каких-либо рисков для жизни». 

