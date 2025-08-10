ВС России поразили используемый для переброски ВСУ в Донбасс ж/д узел

Украинские СМИ ранее сообщили, что ночью 10 августа под удар попала железнодорожная станция в Синельниково Днепропетровской области, был отменен ряд поездов. По данным «Страна.ua», российские войска атаковали вокзал беспилотниками. Председатель правления железнодорожного оператора «Укрзализныци» Александр Перцовский написал в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) об «очередном массированном налете на железнодорожный узел, в том числе вокзал».