ВС России поразили используемый для переброски ВСУ в Донбасс ж/д узел

ВС России поразили используемый для переброски ВСУ в Донбасс ж/д узелЦелью российских сил также были склады беспилотников большой дальности
Российские войска поразили в Днепропетровской области железнодорожный узел, который обеспечивал переброску вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбасс, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Целью российских сил также были склады беспилотников большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 134 районах. ВС РФ наносили удары оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, также были задействованы ракетные войска и артиллерия группировок войск, говорится в сообщении оборонного ведомства.
Украинские СМИ ранее сообщили, что ночью 10 августа под удар попала железнодорожная станция в Синельниково Днепропетровской области, был отменен ряд поездов. По данным «Страна.ua», российские войска атаковали вокзал беспилотниками. Председатель правления железнодорожного оператора «Укрзализныци» Александр Перцовский написал в Facebook