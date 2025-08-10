На ЗАЭС назвали критической ситуацию с атаками ВСУ

2 августа после артиллерийского обстрела ВСУ в районе ЗАЭС произошло возгорание на территории промышленной зоны. Тогда погиб один человек, который находился в автомобиле на территории промзоны, еще один пострадал. Во время тушения огня одна из пожарных машин МЧС подверглась атаке беспилотника.