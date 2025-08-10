На ЗАЭС назвали критической ситуацию с атаками ВСУ
Атаки со стороны украинских войск создают критическую ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Об этом заявила директор по коммуникациям российской администрации ЗАЭС Евгения Яшина.
«Ситуация вокруг станции становится критической: обстрелы участились, достигая практически ежедневной интенсивности. Уже целую неделю на территории промышленной зоны и прилегающих участков фиксируются атаки», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Яшина отмечает, что постоянные обстрелы создают крайне сложную психологическую обстановку. Под обстрелы попадают сотрудники МЧС, ликвидирующие последствия предыдущих обстрелов, а в 2024 г. сотрудники станции получили ранения при атаке ВСУ во время устранения последствий атаки на подстанцию «Радуга».
2 августа после артиллерийского обстрела ВСУ в районе ЗАЭС произошло возгорание на территории промышленной зоны. Тогда погиб один человек, который находился в автомобиле на территории промзоны, еще один пострадал. Во время тушения огня одна из пожарных машин МЧС подверглась атаке беспилотника.
ВС РФ взяли под контроль территории ЗАЭС и Энергодара в начале спецоперации, в конце февраля 2022 г. С того момента город и станция неоднократно подвергались обстрелам. В октябре того же года президент России Владимир Путин поручил принять объекты в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС».