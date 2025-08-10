Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Губернатор Калифорнии откажется выполнять требование Трампа о выплате $1 млрд

Ведомости

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал вымогательством предложение администрации президента США Дональда Трампа об отступных Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе в размере $1 млрд. Штат не подчинится требованиям, заявил Ньюсом.

Университет ранее на этой неделе заявил, что правительство заморозило финансирование на сумму $584 млн в связи со студенческими протестами в поддержку Палестины, пишет Reuters. По мнению правительства США, учебные заведения, включая Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA), «потворствовали антисемитизму» во время протестов и тем самым нарушали гражданские права еврейских и израильских студентов.

Трамп, как следует из заявления администрации губернатора, использовал министерство юстиции, чтобы подавить «систему государственных университетов номер один в Америке», заморозив финансирование до тех пор, пока UCLA не выплатит ему выкуп в размере $1 млрд.

«Калифорния не склонится перед отвратительным политическим вымогательством Трампа», – говорится в заявлении.

Ньюсом подчеркнул также, что речь идет не о защите еврейских студентов, а о «политическом шантаже на миллиард долларов, организованном президентом, которому платят за игру».

Калифорнийский университет заявил, что выплата крупной компенсации «полностью разрушит» учебное заведение. На прошлой неделе UCLA, пишет Reuters, также согласился выплатить более 6 млн для урегулирования иска, связанного с обвинениями в антисемитизме. В этом году на университет также подали в суд из-за нападения на пропалестинских протестующих в 2024 г.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных