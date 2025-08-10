Губернатор Калифорнии откажется выполнять требование Трампа о выплате $1 млрд
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал вымогательством предложение администрации президента США Дональда Трампа об отступных Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе в размере $1 млрд. Штат не подчинится требованиям, заявил Ньюсом.
Университет ранее на этой неделе заявил, что правительство заморозило финансирование на сумму $584 млн в связи со студенческими протестами в поддержку Палестины, пишет Reuters. По мнению правительства США, учебные заведения, включая Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA), «потворствовали антисемитизму» во время протестов и тем самым нарушали гражданские права еврейских и израильских студентов.
Трамп, как следует из заявления администрации губернатора, использовал министерство юстиции, чтобы подавить «систему государственных университетов номер один в Америке», заморозив финансирование до тех пор, пока UCLA не выплатит ему выкуп в размере $1 млрд.
«Калифорния не склонится перед отвратительным политическим вымогательством Трампа», – говорится в заявлении.
Ньюсом подчеркнул также, что речь идет не о защите еврейских студентов, а о «политическом шантаже на миллиард долларов, организованном президентом, которому платят за игру».
Калифорнийский университет заявил, что выплата крупной компенсации «полностью разрушит» учебное заведение. На прошлой неделе UCLA, пишет Reuters, также согласился выплатить более 6 млн для урегулирования иска, связанного с обвинениями в антисемитизме. В этом году на университет также подали в суд из-за нападения на пропалестинских протестующих в 2024 г.