Губернатор Калифорнии откажется выполнять требование Трампа о выплате $1 млрд

Калифорнийский университет заявил, что выплата крупной компенсации «полностью разрушит» учебное заведение. На прошлой неделе UCLA, пишет Reuters, также согласился выплатить более 6 млн для урегулирования иска, связанного с обвинениями в антисемитизме. В этом году на университет также подали в суд из-за нападения на пропалестинских протестующих в 2024 г.