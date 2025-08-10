CNN: Зеленский будет на Аляске во время переговоров Путина и Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский может находиться на Аляске во время встречи лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, такого варианта не исключают в Белом доме, пишет CNN.
Трамп и Путин встретятся на Аляске 15 августа. Предполагается, что президент Украины не примет участия в саммите. Тем не менее, как пишет CNN со ссылкой на два источника, Белый дом «не полностью исключает участие Зеленского в некоторых встречах». Один из представителей администрации США подчеркнул, что «любое участие Зеленского, вероятно, произойдет после встречи Трампа и Путина».
В Кремле ранее подтвердили договоренности о встрече на Аляске 15 августа президентов России и США. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что выбор места связан также с тем, что на Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы стран, «просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов». Саммит лидеров двух стран состоится после того, как 6 августа в Москве прошли трехчасовые переговоры Путина и спецпредставителя США Стива Уиткоффа, которые стороны оценили позитивно.