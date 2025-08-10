Численность армии Южной Кореи сократилась на 20% из-за низкой рождаемости

Численность армии начала снижаться с начала 2000-х гг., когда в ней насчитывалось около 690 000 военнослужащих. По данным минобороны, темпы ускорились в конце 2010-х, и в 2019 г. в рядах армии служили 563 000 солдат и офицеров. Сейчас армии не хватает 50 000 военнослужащих – именно столько солдат нужно для поддержания боеготовности. По информации южнокорейского ведомства, численность действующих военнослужащих Северной Кореи составляет около 1,2 млн человек.