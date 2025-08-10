Газета
Главная / Политика /

Численность армии Южной Кореи сократилась на 20% из-за низкой рождаемости

Ведомости

Сокращение числа мужчин призывного возраста и низкий уровень рождаемости вызывают у властей Южной Кореи опасения по поводу обороноспособности страны: за последние шесть лет численность вооруженных сил сократилась на 20% из-за нехватки молодых людей в стране. Об этом со ссылкой на доклад минобороны республики пишет The Telegraph.

Сейчас в армии насчитывается 450 000 военнослужащих, и такой показатель, как следует из доклада, в основном связан с резким сокращением числа мужчин призывного возраста для обязательной службы в стране. В минобороны указывают, что такая ситуация приводит к нехватке офицеров и может повлечь за собой «оперативные трудности» в случае сохранения тенденции.

Численность армии начала снижаться с начала 2000-х гг., когда в ней насчитывалось около 690 000 военнослужащих. По данным минобороны, темпы ускорились в конце 2010-х, и в 2019 г. в рядах армии служили 563 000 солдат и офицеров. Сейчас армии не хватает 50 000 военнослужащих – именно столько солдат нужно для поддержания боеготовности. По информации южнокорейского ведомства, численность действующих военнослужащих Северной Кореи составляет около 1,2 млн человек.

