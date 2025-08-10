Актриса Эмма Томпсон рассказала о предложении Трампа сходить на свидание

Незадолго до этого, как напоминает издание, Трамп расстался со своей второй женой Марлой Мейплз. Томпсон же в 1995 г. объявила о своем расставании с актером Кеннетом Бранной и начала отношения со своим партнером по сериалу Грегом Уайзом, за которого позже вышла замуж. Актриса предположила, что Трамп позвонил ей именно в тот день, потому что тогда стало известно о ее разводе с мужем. По ее мнению, у бизнесмена были «люди, которые ищут подходящих партнеров», а Трамп искал «приятную разведенку». На свидании с Трампом, если бы оно произошло, актриса могла было многое рассказать, что позволило бы ей «изменить ход американской истории», считает она.