Актриса Эмма Томпсон рассказала о предложении Трампа сходить на свидание
Британская актриса Эмма Томпсон рассказала, что американский президент Дональд Трамп в прошлом звал ее на свидание, это произошло в день ее развода с мужем, пишет The Telegraph.
По словам 66-летней актрисы, республиканец в 1990-х пригласил ее на ужин в день ее развода. По ее словам, тогда она участвовала в съемках фильма «Основные цвета» в 1998 г. Предложение Томпсон политик сделал по телефону, а его звонок актриса сначала приняла за шутку.
«Затем он сказал: «Я бы хотел, чтобы вы остановились в одном из моих прекрасных мест. Может быть, мы могли бы поужинать». Я сказала: «Очень мило. Большое спасибо». Я вам перезвоню», – рассказала актриса.
Незадолго до этого, как напоминает издание, Трамп расстался со своей второй женой Марлой Мейплз. Томпсон же в 1995 г. объявила о своем расставании с актером Кеннетом Бранной и начала отношения со своим партнером по сериалу Грегом Уайзом, за которого позже вышла замуж. Актриса предположила, что Трамп позвонил ей именно в тот день, потому что тогда стало известно о ее разводе с мужем. По ее мнению, у бизнесмена были «люди, которые ищут подходящих партнеров», а Трамп искал «приятную разведенку». На свидании с Трампом, если бы оно произошло, актриса могла было многое рассказать, что позволило бы ей «изменить ход американской истории», считает она.