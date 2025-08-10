Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Актриса Эмма Томпсон рассказала о предложении Трампа сходить на свидание

Ведомости

Британская актриса Эмма Томпсон рассказала, что американский президент Дональд Трамп в прошлом звал ее на свидание, это произошло в день ее развода с мужем, пишет The Telegraph.

По словам 66-летней актрисы, республиканец в 1990-х пригласил ее на ужин в день ее развода. По ее словам, тогда она участвовала в съемках фильма «Основные цвета» в 1998 г. Предложение Томпсон политик сделал по телефону, а его звонок актриса сначала приняла за шутку.

«Затем он сказал: «Я бы хотел, чтобы вы остановились в одном из моих прекрасных мест. Может быть, мы могли бы поужинать». Я сказала: «Очень мило. Большое спасибо». Я вам перезвоню», – рассказала актриса.

Незадолго до этого, как напоминает издание, Трамп расстался со своей второй женой Марлой Мейплз. Томпсон же в 1995 г. объявила о своем расставании с актером Кеннетом Бранной и начала отношения со своим партнером по сериалу Грегом Уайзом, за которого позже вышла замуж. Актриса предположила, что Трамп позвонил ей именно в тот день, потому что тогда стало известно о ее разводе с мужем. По ее мнению, у бизнесмена были «люди, которые ищут подходящих партнеров», а Трамп искал «приятную разведенку». На свидании с Трампом, если бы оно произошло, актриса могла было многое рассказать, что позволило бы ей «изменить ход американской истории», считает она.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных