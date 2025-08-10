Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России сбили летевший на Москву беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.
Дополнительной информации о происшествии Собянин не привел.
10 августа Минобороны сообщало, что за день средства ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА над регионами России. В ночь на 10 августа над Россией уничтожили 121 украинский беспилотник. Атаки были отмечены в 14 регионах РФ.