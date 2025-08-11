За ночь над российскими регионами сбили 32 беспилотника

За ночь над российскими регионами сбили 32 беспилотникаБольше всего дронов ликвидировали в Белгородской области
За ночь силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Министерстве обороны.
Согласно информации ведомства, над Белгородской областью сбили семь дронов, над Брянской и Калужской областями – по пять беспилотников, а над Крымом – еще четыре.
Над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областями и Московским регионом уничтожили по два дрона. Над Тульской областью сбили один беспилотник.
В результате ночной атаки БПЛА на промышленные зоны в Арзамасском округе Нижегородской области погиб один человек, еще двое получили ранения. На месте происшествия работают экстренные службы, ситуацию координирует мэр Арзамаса Александр Щелоков.