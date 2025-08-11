Анатолий Вассерман объявлен в розыск на Украине
Депутат Госдумы РФ, участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман числится в розыске на Украине. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные украинских правоохранительных органов.
Согласно информации агентства, Вассерман был объявлен в розыск украинской стороной в 2022 г. Российское гражданство ему предоставил президент РФ Владимир Путин в 2017 г., после чего на Украине против него возбудили уголовное дело по статье о сепаратизме.
Вассерман родился 9 декабря 1952 г. в Одессе. По образованию он инженер-теплофизик, с 1974 по 1995 г. работал программистом. С начала 1990-х занялся журналистикой. В 1994 г. безуспешно баллотировался в Верховную раду. Широкую известность получил благодаря многочисленным победам в интеллектуальных телевизионных играх.