Хоценко попросил Путина поддержать строительство омского аэропорта

Ведомости

Губернатор Омской области Виталий Хоценко попросил президента России Владимира Путина поддержать инвестиционные проекты региона, в том числе строительство омского аэропорта-долгостроя. Об этом стало известно на встрече с главой страны.

Хоценко доложил Путину, что строительство аэропорта Омск-Федоровка, начавшееся еще в 1982 г., планируется завершить и ввести его в эксплуатацию в 2028 г. Губернатор сообщил, что для реализации всех инвестиционных проектов региона, общая стоимость которых превышает 1 трлн руб., Омская область рассчитывает привлечь более 8 млрд руб. через программу казначейских инфраструктурных кредитов.

«Буду просить у вас тоже, письмо подготовил, если есть возможность, нас поддержать», – сказал Хоценко.

В ходе встречи губернатор также рассказал, что Омская область сталкивается с рядом старых проблем. Однако, по его словам, многие из них уже решаются, в том числе проблемы с дорогами и ветхим жильем.

Президент в ответ подчеркнул, что количество аварийного жилья в Омской области значительно меньше, чем в некоторых других регионах России. Губернатор это подтвердил и сообщил, что программа по улучшению жилищных условий была перевыполнена на 44% и в настоящее время завершаются последние этапы ее реализации.

Кроме того, Хоценко поделился позитивными показателями в экономике региона. Валовой региональный продукт Омской области впервые превысил 1 трлн руб., а динамика роста инвестиций и промышленного производства продолжает укрепляться.

Также губернатор отметил рост объемов строительства в регионе. В 2024 г. было сдано 870 000 кв. м жилья, что на 17% больше по сравнению с 2023 г.

