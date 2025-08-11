Хоценко попросил Путина поддержать строительство омского аэропорта

Президент в ответ подчеркнул, что количество аварийного жилья в Омской области значительно меньше, чем в некоторых других регионах России. Губернатор это подтвердил и сообщил, что программа по улучшению жилищных условий была перевыполнена на 44% и в настоящее время завершаются последние этапы ее реализации.