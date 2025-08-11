Путин назначил Грушко спецпредставителем России по договору Союзного государства

Грушко занимал должность заместителя министра иностранных дел с 2005 по 2012 г. Эту же должность по настоящие дни Грушко вновь занял с января 2018 г. На сайте МИДа говорится, что он курирует вопросы отношений с европейскими странами, общеевропейского сотрудничества, взаимодействия с Евросоюзом, ОБСЕ, НАТО и Советом Европы.