Трамп: Вашингтон будет освобожден от преступности 11 августа
Округ Колумбия (Вашингтон) будет освобожден от преступности 11 августа. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
«Преступность, дикая жестокость, грязь и отбросы исчезнут. Я сделаю нашу столицу снова великой! Дни безжалостного убийства или причинения вреда невинным людям подошли к концу», – написал американский глава.
11 августа NBC со ссылкой на источники сообщил, что Трамп рассматривает возможность размещения в Вашингтоне до 1000 служащих национальной гвардии и может выпустить соответствующее заявление в этот же день. Собеседники телеканала уточнили, что точное количество нацгвардейцев пока не определено и приказы еще не подписаны.
6 августа группа подростков напала на 19-летнего бывшего сотрудника Департамента эффективности правительства (DOGE) Эдварда Користина в Вашингтоне. Комментируя произошедшее, Трамп заявил, что преступность в столице США вышла из под контроля и местные банды не боятся полиции, так как знают, что их вскоре отпустят. Он предупредил, что если администрация города Вашингтон не возьмется за решение ситуации, у властей не останется выбора, кроме как взять округ под федеральный контроль.