Трамп: Вашингтон будет освобожден от преступности 11 августа

6 августа группа подростков напала на 19-летнего бывшего сотрудника Департамента эффективности правительства (DOGE) Эдварда Користина в Вашингтоне. Комментируя произошедшее, Трамп заявил, что преступность в столице США вышла из под контроля и местные банды не боятся полиции, так как знают, что их вскоре отпустят. Он предупредил, что если администрация города Вашингтон не возьмется за решение ситуации, у властей не останется выбора, кроме как взять округ под федеральный контроль.