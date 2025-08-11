В Дарданеллах остановили транзит судов из-за лесного пожара
Транзит судов через пролив Дарданеллы в Турции остановили из-за возгорания в лесу провинции Чанаккале, сообщил ее губернатор Омер Тораман в соцсети X.
По его словам, в ликвидации пожара участвуют семь самолетов и шесть вертолетов. Среди специалистов подключено 455 человек. При этом от угарного газа пострадали 14 граждан. Им уже оказали медицинскую помощь, теперь их жизни ничего не угрожает.
Движение в проливе уже приостанавливали 8 августа по той же причине. Тогда «РИА Новости» со ссылкой на генуправление береговой охраны передавало, что возгорание началось на сельскохозяйственных полях, находящихся в районе деревни Сарыджаэли в Чанаккале. Затем пожар распространился на территорию леса.