В Дарданеллах остановили транзит судов из-за лесного пожара

По его словам, в ликвидации пожара участвуют семь самолетов и шесть вертолетов. Среди специалистов подключено 455 человек. При этом от угарного газа пострадали 14 граждан. Им уже оказали медицинскую помощь, теперь их жизни ничего не угрожает.