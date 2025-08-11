В ВС США может возникнуть дефицит новобранцев в 2026 году
Темпы набора новых военнослужащих в Вооруженные силы (ВС) США могут достичь критически низких значений в 2026 г., т. к. в пунктах оформления не хватает персонала, сообщил портал Business Insider со ссылкой на источники в ведомстве, которое занимается комплектованием американской армии.
Как отмечают авторы материала, нехватка сотрудников приводит к тому, что не все кандидаты в военнослужащие могут в полном объеме пройти необходимые тестирования. Это, в свою очередь, связано с уменьшением объемов финансирования со стороны государства и бюрократией в процессе оформления новых работников.
Источники также рассказали изданию, что руководители около трети пунктов приема на военную службу в ВС США сократили ежедневную норму обработки заявок уже на 20%. Особенно дефицит сотрудников заметен в крупных городах с высоким потоком новобранцев.
В 2022-2023 гг. ВС США не достигали нужных показателей в рамках набора солдат на службу. Данные Пентагона свидетельствуют о том, что тогда в армии не хватало нескольких десятков тысяч новых военнослужащих.