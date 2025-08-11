Spectator: Трамп может потребовать от Украины принять условия России
Президент США Дональд Трамп может согласиться с условиями России и призвать Украину сделать то же самое ради того, чтобы осуществить многомиллиардное экономическое партнерство с Москвой в Арктике, сообщил юрист Джеймс Тидмарш в статье для журнала The Spectator.
«Соглашение по Арктике между США и Россией может возродить энергетическое сотрудничество между двумя странами в захватывающих дух масштабах. Сделка была бы чрезвычайно выгодной для обеих сторон», – отметил Тидмарш. По его словам, на территории Арктики сосредоточено 13% мировых неразведанных запасов нефти и 30% запасов природного газа.
Он также подчеркнул, что подобные сделки с Россией способствуют продвижению лозунга Трампа «Америка прежде всего». Тидмарш напомнил, что Киев продолжает зависеть от финансовой и военной поддержки Вашингтона, а потому под угрозой их потери президент Украины Владимир Зеленский может согласиться «сесть за стол переговоров на условиях, которые Киев давно отвергает».
15 августа на Аляске пройдет встреча российского президента Владимира Путина и Трампа. О ней было объявлено после визита в Москву спецпосланника США Стива Уиткоффа и его переговоров с Путиным 6 августа. Главной темой встречи, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, станет обсуждение вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования российско-украинского конфликта.