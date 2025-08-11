Spectator: Трамп может потребовать от Украины принять условия России

Он также подчеркнул, что подобные сделки с Россией способствуют продвижению лозунга Трампа «Америка прежде всего». Тидмарш напомнил, что Киев продолжает зависеть от финансовой и военной поддержки Вашингтона, а потому под угрозой их потери президент Украины Владимир Зеленский может согласиться «сесть за стол переговоров на условиях, которые Киев давно отвергает».