Трамп заявил о введении нацгвардии в Вашингтон для восстановления порядка

«Сегодня — день освобождения Вашингтона, и мы вернем себе нашу столицу. Наделенный полномочиями президента США, я официально задействую статью 740 закона об автономии округа Колумбия — вы знаете, о чем идет речь, — и передаю столичное управление полиции Вашингтона под прямой федеральный контроль, — сказал он. — Кроме того, я направляю национальную гвардию для восстановления законности, порядка и общественной безопасности в Вашингтоне. Им будет позволено выполнять свою работу как следует».