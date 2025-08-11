На Украине стало почти в два раза меньше студентов за 15 лет

По словам Винницкого, только 48 вузов зачислили свыше 1000 студентов в 2025 г. Европейские стандарты же диктуют нормы на уровне не менее 5000 обучающихся. Замминистра подчеркнул, что число частных вузов также сокращается из-за невостребованности.