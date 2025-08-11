На Украине стало почти в два раза меньше студентов за 15 лет
Количество студентов украинских вузов сократилось почти в два раза за 15 лет, что привело к уменьшению числа соответствующих государственных образовательных учреждений, рассказал в интервью украинскому изданию «Апостроф» замминистра образования и науки страны Михаил Винницкий.
Он также отметил, что сейчас на Украине 151 государственный вуз, причем сокращение еще на 51 учреждение также возможно, учитывая современные демографические условия.
По словам Винницкого, только 48 вузов зачислили свыше 1000 студентов в 2025 г. Европейские стандарты же диктуют нормы на уровне не менее 5000 обучающихся. Замминистра подчеркнул, что число частных вузов также сокращается из-за невостребованности.