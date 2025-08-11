Дипломат подчеркнула, что Верховный совет СССР в августе 1940 г. принял решение о взятии народов Балтии под защиту от фашистских режимов. Более того, во время Великой Отечественной войны советские солдаты погибали за освобождение республик от нацизма. Захарова пришла к выводу, что Рютте «ностальгирует по палачам холокоста, которые в Прибалтике не отставали в расчеловечивании от таких же дефективных на Западной Украине».