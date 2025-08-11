Газета
Захарова назвала безнравственным предложение Рютте о новых регионах РФ

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддерживает фашизм и проявляет свою безнравственность, призывая страны отказаться от юридического признания новых территорий России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в статье для газеты «Известия».

Она напомнила, что Рютте в интервью CBS рассказал об «историческом казусе», когда у Литвы, Эстонии и Латвии были посольства в Вашингтоне, что означало признание фактического, но не юридического контроля СССР над их территориями. По словам Захаровой, Рютте таким образом выстроил историческую цепочку перерождения нацизма на Украине.

Дипломат подчеркнула, что Верховный совет СССР в августе 1940 г. принял решение о взятии народов Балтии под защиту от фашистских режимов. Более того, во время Великой Отечественной войны советские солдаты погибали за освобождение республик от нацизма. Захарова пришла к выводу, что Рютте «ностальгирует по палачам холокоста, которые в Прибалтике не отставали в расчеловечивании от таких же дефективных на Западной Украине».

10 августа Рютте в интервью CBS призывал страны мира не признавать контроль РФ над ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. При этом он предложил согласиться с победами государства в зоне спецоперации.

