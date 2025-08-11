Бразилия инициировала в ВТО спор с США по вопросу торговых пошлин
Бразилия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с запросом о проведении консультаций с Соединенными Штатами в связи с торговыми пошлинами, введенными Вашингтоном в отношении бразильских товаров. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ВТО.
Как сообщается, Бразилия утверждает, что США установили 10%-ную пошлину на все бразильские товары, а также дополнительную 40%-ную пошлину на определенные товары бразильского происхождения. По мнению Бразилии, эти меры противоречат обязательствам США согласно генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 г. и соглашению об урегулировании споров (СУС).
Бразилия настаивает, что тарифные меры США направлены на возмещение ущерба вне рамок правил и процедур, установленных ВТО, что стало основанием для инициирования спора.
30 июля президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении тарифов на бразильские товары до 50%. В Белом доме пояснили, что такой шаг связан с давлением со стороны властей Бразилии на американский бизнес, включая требования к цензуре и передаче пользовательских данных. Эти действия, по мнению Вашингтона, наносят ущерб интересам США в области прав человека и выборов.