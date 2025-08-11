Бразилия инициировала в ВТО спор с США по вопросу торговых пошлин

30 июля президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении тарифов на бразильские товары до 50%. В Белом доме пояснили, что такой шаг связан с давлением со стороны властей Бразилии на американский бизнес, включая требования к цензуре и передаче пользовательских данных. Эти действия, по мнению Вашингтона, наносят ущерб интересам США в области прав человека и выборов.