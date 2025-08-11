Правительство РФ увеличило выплаты детям военных в плену и пропавших без вести

Правительство России увеличило объем средств, выделяемых из федерального бюджета на выплаты детям военных, которые попали в плен или пропали без вести во время участия в специальной военной операции, до 9,38 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.