Правительство РФ увеличило выплаты детям военных в плену и пропавших без вести
Правительство России увеличило объем средств, выделяемых из федерального бюджета на выплаты детям военных, которые попали в плен или пропали без вести во время участия в специальной военной операции, до 9,38 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее на эти цели предусматривалось 3,68 млрд руб.
Мера поддержки также распространяется на семьи военных, оказавшихся в плену или пропавших без вести во время участия в операции на территории Сирии.
8 августа власти Татарстана повысили размер единовременной выплаты для военнослужащих, заключающих контракт с Министерством обороны РФ. Сумма выплаты теперь достигает 3,1 млн руб.