США признали «Армию освобождения Белуджистана» террористической организацией
США включили «Армию освобождения Белуджистана» (АОБ) и ее псевдоним «Бригада Маджида» в список иностранных террористических организаций (ИТО), сообщает Hindustan Times со ссылкой на госсекретаря Марко Рубио. Ранее АОБ уже находилась в списке особо опасных глобальных террористов.
Рубио напомнил, что в 2019 г. АОБ была признана организацией, поддерживающей терроризм, после серии атак. С тех пор группировка и «Бригада Маджида» взяли на себя ответственность за новые нападения, в том числе взрывы смертников возле аэропорта в Карачи и в порту Гвадар в 2024 г., а также за угон поезда «Джаффар экспресс» в 2025 г., в результате которого погибли 31 человек и более 300 пассажиров были взяты в заложники.
Рубио подчеркнул, что включение в список террористов – ключевой инструмент в борьбе США с международным терроризмом и способ пресечь поддержку подобных группировок.
АОБ десятилетиями ведет вооруженную борьбу за независимость Белуджистана, обвиняя власти Пакистана в эксплуатации природных ресурсов региона и дискриминации местного белуджского населения.
В прошлом месяце Вашингтон также признал террористическим «Фронт сопротивления» – структуру, связанную с группировкой «Лашкар-э-Тайба» и причастную к теракту в индийском Пахалгаме 22 апреля, напоминает Hindustan Times.