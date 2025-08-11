США признали «Армию освобождения Белуджистана» террористической организацией

Рубио напомнил, что в 2019 г. АОБ была признана организацией, поддерживающей терроризм, после серии атак. С тех пор группировка и «Бригада Маджида» взяли на себя ответственность за новые нападения, в том числе взрывы смертников возле аэропорта в Карачи и в порту Гвадар в 2024 г., а также за угон поезда «Джаффар экспресс» в 2025 г., в результате которого погибли 31 человек и более 300 пассажиров были взяты в заложники.