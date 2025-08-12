Экс-вице-губернатор Аляски: штат хранит богатое русское наследие
Аляска, где 15 августа пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, до сих пор сохраняет значительное русское наследие, заявил «РИА Новости» бывший вице-губернатор штата Лорен Леман, комментируя выбор места для саммита.
По его словам, русское влияние заметно в языке, религии и культуре региона.
«Я знаю свыше 700 названий на Аляске, имеющих русские корни», – отметил Леман.
Он рассказал, что его отец родился в поселении Нинильчик на полуострове Кенай в 1917 г., через 50 лет после продажи Аляски США. В то время, подчеркнул Леман, первым языком местных детей оставался русский. Нинильчик был основан в 1847 г. как поселение для бывших работников русско-американской колонии, которые решили обосноваться, вести хозяйство, ловить рыбу и охотиться.
Кремль и Белый дом сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. По словам помощника лидера РФ Юрия Ушакова, ключевой темой переговоров станет обсуждение вариантов долгосрочного мирного урегулирования российско-украинского конфликта.