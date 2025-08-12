Экс-вице-губернатор Аляски: штат хранит богатое русское наследие

Он рассказал, что его отец родился в поселении Нинильчик на полуострове Кенай в 1917 г., через 50 лет после продажи Аляски США. В то время, подчеркнул Леман, первым языком местных детей оставался русский. Нинильчик был основан в 1847 г. как поселение для бывших работников русско-американской колонии, которые решили обосноваться, вести хозяйство, ловить рыбу и охотиться.