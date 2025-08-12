Силы ПВО сбили четыре беспилотника над двумя регионами России
Дежурные системы противовоздушной обороны ликвидировали три украинских беспилотника самолетного типа над Ульяновской областью и один – над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России.
Атаки были отражены с 07:30 до 08:20 мск.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских написал в своем Telegram-канале об уничтожении двух украинских БПЛА в регионе. По его словам, обошлось без пострадавших и повреждения имущества. Места падения зафиксированы на территории Мелекесского и Чердаклинского районов, там работают спецслужбы.
В Ульяновской области продолжает действовать режим беспилотной опасности. Русских предупредил о возможном отключении мобильного интернета.
На фоне попыток атак Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Ульяновска («Баратаевка»). Мера также действует в воздушных гаванях Оренбурга, Казани, Самары и Нижнекамска. Ограничения применяются для обеспечения безопасности полетов.