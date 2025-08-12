Силы ПВО сбили четыре беспилотника над двумя регионами России

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских написал в своем Telegram-канале об уничтожении двух украинских БПЛА в регионе. По его словам, обошлось без пострадавших и повреждения имущества. Места падения зафиксированы на территории Мелекесского и Чердаклинского районов, там работают спецслужбы.