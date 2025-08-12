ВС РФ ударили по учебному центру ВСУ
Сухопутные войска Украины заявили, что в ночь на 12 августа российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений ВСУ. По их данным, в результате атаки погиб один военнослужащий, еще 11 получили ранения.
«Еще 12 военнослужащих обратились за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс», – говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале сухопутных войск ВСУ.
Местоположение учебного центра и его принадлежность к конкретному роду войск не раскрываются.
11 августа Минобороны РФ сообщало о поражении оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией мест сборки и хранения дальнобойных беспилотников ВСУ, их складов боеприпасов, а также пунктов временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.