Foreign Policy прогнозирует новую войну между Ираном и Израилем до конца года
До декабря 2025 г. между Ираном и Израилем может произойти еще один вооруженный конфликт, сообщил журнал Foreign Policy. Вполне возможно, что война начнется уже в августе, уточнило издание.
Авторы материала спрогнозировали, что новый виток конфликта окажется еще более кровопролитным, чем предыдущий. Они подчеркнули, что перемирие в июне не было бы заключено, если бы США и далее поддерживали Израиль. «Израилю удалось втянуть [президента США Дональда] Трампа и Соединенные Штаты в войну, но не удержать их там», – указано в публикации.
Кроме того, по мнению издания, Израиль не успел осуществить все свои цели. Убийство нескольких командующих КСИР не привело к массовым протестам и краху режима в Иране. «Действительно, вместо того, чтобы мобилизовать население против режима, Израилю удалось вдохнуть новую жизнь в нарратив Исламской Республики», – пишут журналисты. Как отмечает журнал, на фоне израильской агрессии иранцы сплотились вокруг своей страны.
В середине июня Израиль атаковал территорию Ирана. Целью израильская армия называла уничтожение ядерной программы республики. 22 июня к конфликту присоединились США. Американские военные ударили по трем основным ядерным объектам Исламской Республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Утром 24 июня Иран и Израиль объявили о прекращении огня.