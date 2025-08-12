МИД Китая поддержал предстоящую встречу Путина и Трампа
Китайская сторона выразила поддержку взаимодействию России и США, направленному на мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.
Цзянь отметил, что Пекин поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию российско-украинского конфликта.
Дипломат отметил, что китайская сторона надеется на то, что все стороны конфликта и заинтересованные стороны своевременно примут участие в мирных переговорах и как можно скорее достигнут справедливого и долгосрочного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон.
15 августа на Аляске ожидается встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. О ней было объявлено после визита в Москву спецпосланника США Стива Уиткоффа 6 августа. Главной темой переговоров помощник российского главы Юрий Ушаков называл обсуждение вариантов достижения долгосрочного урегулирования кризиса на Украине.