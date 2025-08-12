Туск заявил о близости завершения конфликта на Украине

В Польше разгорелся скандал вокруг украинской символики после концерта белорусского исполнителя Макса Коржа, прошедшего на варшавском стадионе PGE Narodowy. В толпе зрителей был развернут флаг организации украинских националистов (ОУН) и украинской повстанческой армии (УПА (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) ), что вызвало резонанс в польских медиа и соцсетях. Польша возлагает на ОУН-УПА ответственность за «Волынскую резню» 1943 г.