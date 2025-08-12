Туск заявил о близости завершения конфликта на Украине
Конфликт на Украине подходит к завершению, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х. По его словам, на этом фоне Россия якобы старается обострить отношения между Киевом и Варшавой.
По мнению Туска, Москва использует «антипольские жесты украинцев и нагнетание антиукраинских настроений». По его словам, за этим стоят «иностранные агенты и местные провокаторы».
В Польше разгорелся скандал вокруг украинской символики после концерта белорусского исполнителя Макса Коржа, прошедшего на варшавском стадионе PGE Narodowy. В толпе зрителей был развернут флаг организации украинских националистов (ОУН) и украинской повстанческой армии (УПА
Депутат сейма от партии PiS Дарьюш Матецкий сообщил в соцсети X, что подал заявление в прокуратуру, ссылаясь на статью уголовного кодекса Польши о «пропаганде нацизма, коммунизма, фашизма или иной тоталитарной системы». МВД Польши заявило, что использование подобных флагов на мероприятиях может повлечь депортацию иностранных граждан. Полиция уже передала в прокуратуру собранные материалы по этому делу.