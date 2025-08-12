Президенту Казахстана Токаеву вручили черный пояс по тхэквондо
Руководитель Всемирной федерации тхэквондо Чунгвон Чоу вручил главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву черный пояс девятого дана. Об этом сообщает Telegram-канал казахского лидера.
Токаев по традиции расписался на доске толщиной около 1,5 см и с разбил ее ударом руки.
В ходе встречи 12 августа Токаев отметил, что визит главы Всемирной федерации тхэквондо является значимым событием для спортивного сообщества Казахстана. Чоу, в свою очередь, выразил глубокую благодарность главе казахского государства за теплый прием и неизменную поддержку развития тхэквондо в стране.
В ходе визита Чоу в Казахстан Токаев наградил его орденом «Достык» II степени за значительный вклад в развитие тхэквондо во всем мире.