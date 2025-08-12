Президенту Казахстана Токаеву вручили черный пояс по тхэквондо

В ходе встречи 12 августа Токаев отметил, что визит главы Всемирной федерации тхэквондо является значимым событием для спортивного сообщества Казахстана. Чоу, в свою очередь, выразил глубокую благодарность главе казахского государства за теплый прием и неизменную поддержку развития тхэквондо в стране.