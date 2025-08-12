Китай прекратил контакты с президентом Чехии из-за встречи с Далай-ламой
Власти Китая осуждают решение президента Чехии Петра Павела провести встречу с духовным лидером буддистов Тибета Далай-ламой в Индии и в связи с этим приняли решение прекратить дальнейшие контакты с лидером республики. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Дипломат указал, что президент Чехии настоял на встрече с Далай-ламой, несмотря на противодействие со стороны Китая. По мнению МИД КНР, это грубо нарушает политические обязательства правительства Чехии перед правительством КНР и подрывает суверенитет и территориальную целостность страны.
«В связи с провокационными действиями Петра Павела Китай принял решение не поддерживать с ним никаких контактов», – подчеркнул Линь.
Далай-ламе XIV 90 лет. Он много десятилетий проживает за пределами КНР, куда в качестве автономии с 1951 г. вошел Тибет. Власти Китая считают Далай-ламу раскольником. В 2011 г. Далай-лама отказался от политической власти, сохранив за собой роль духовного лидера. Впоследствии он не раз заявлял, что не стремится к независимости Тибета, выступая за мирное существование региона в составе КНР.