Китай прекратил контакты с президентом Чехии из-за встречи с Далай-ламой

Далай-ламе XIV 90 лет. Он много десятилетий проживает за пределами КНР, куда в качестве автономии с 1951 г. вошел Тибет. Власти Китая считают Далай-ламу раскольником. В 2011 г. Далай-лама отказался от политической власти, сохранив за собой роль духовного лидера. Впоследствии он не раз заявлял, что не стремится к независимости Тибета, выступая за мирное существование региона в составе КНР.