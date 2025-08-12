В Анкоридже усилили меры безопасности перед саммитом Путина и Трампа
В Анкоридже, где 15 августа пройдет саммит России и США, усилены меры безопасности, сообщила ТАСС директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная.
По ее словам, американская сторона привлекла большое количество охранников, разместив их целыми домами. В город продолжают прибывать высокопоставленные гости: накануне прилетел министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший, есть сведения о приезде российских дипломатов.
Верная отметила, что предстоящая встреча стала главным событием для всего штата – местные телеканалы начинают выпуски новостей с этой темы, все отели переполнены, а жители сдают комнаты туристам.
По ее информации, власти и горожане «делают все возможное, чтобы обеспечить безопасные и комфортные условия для переговоров».
О встрече президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа было объявлено после визита в Москву спецпосланника США Стива Уиткоффа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что главной темой переговоров станет обсуждение путей достижения долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.