Баку отказался участвовать в заседании совета глав МВД стран СНГ в Петербурге
Азербайджан не принял участие в заседании cовета министров внутренних дел стран СНГ. Об этом сообщило издание Oxu.az.
«Министр внутренних дел Азербайджанской Республики на заседании не присутствовал. По имеющимся данным, МВД АР отказалось от участия в работе совета», – говорится в материале.
Заседание совета министров внутренних дел стран СНГ прошло в Санкт-Петербурге 12 августа под председательством главы МВД России Владимира Колокольцева. Стороны обсудили вопросы совместной борьбы с преступностью, а также взаимодействия правоохранительных ведомств.
Азербайджан начал отменять совместные с РФ мероприятия на фоне обострения отношений, произошедшего в июне этого года. Тогда российские силовики задержали граждан Азербайджана в Екатеринбурге в рамках расследования убийств 2001–2011 гг.
Баку резко отреагировал на эти действия. В Азербайджане отменили все связанные с Россией культурные мероприятия, парламентская делегация Азербайджана также отменила запланированный визит в Москву. 30 июня МВД Азербайджана провело «операцию» в бакинском офисе радио Sputnik, входящего в МИА «Россия сегодня». Сейчас под арестом находятся глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор агентства Евгений Белоусов.