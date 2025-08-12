Баку отказался участвовать в заседании совета глав МВД стран СНГ в Петербурге

Баку резко отреагировал на эти действия. В Азербайджане отменили все связанные с Россией культурные мероприятия, парламентская делегация Азербайджана также отменила запланированный визит в Москву. 30 июня МВД Азербайджана провело «операцию» в бакинском офисе радио Sputnik, входящего в МИА «Россия сегодня». Сейчас под арестом находятся глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор агентства Евгений Белоусов.