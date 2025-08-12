Лавров и Рубио обсудили подготовку саммита Путина и Трампа на Аляске
Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио подготовку предстоящего саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
Отмечается «настрой на успешное проведение мероприятия».
В Кремле официально подтвердили достижение договоренности о встрече президентов России и США, которая состоится 15 августа на Аляске. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, выбор места встречи обусловлен тем, что именно на Аляске и в Арктическом регионе пересекаются экономические интересы двух стран, открывая перспективы для реализации масштабных и взаимовыгодных проектов.
В ближайшие дни Москва и Вашингтон намерены сосредоточиться на проработке практических и политических параметров саммита. Он станет продолжением недавних переговоров: 6 августа в Москве прошла трехчасовая встреча Путина и спецпредставителя США Стива Уиткоффа, которую обе стороны оценили положительно.