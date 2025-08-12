Лавров и Рубио обсудили подготовку саммита Путина и Трампа на Аляске

В Кремле официально подтвердили достижение договоренности о встрече президентов России и США, которая состоится 15 августа на Аляске. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, выбор места встречи обусловлен тем, что именно на Аляске и в Арктическом регионе пересекаются экономические интересы двух стран, открывая перспективы для реализации масштабных и взаимовыгодных проектов.