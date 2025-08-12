По данным ведомства, 11 августа в Чугуев Харьковской области СБУ доставила группу иностранных журналистов, которые официально прибыли для подготовки репортажей о жизни в прифронтовой зоне. По информации Минобороны, непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ планируют нанести удар с применением беспилотников и ракет по густонаселенному жилому кварталу или больнице, чтобы вызвать многочисленные жертвы среди мирного населения.