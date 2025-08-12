Минобороны РФ заявило о подготовке Киевом провокации перед переговорами РФ и США
Киевская сторона готовит провокацию с целью срыва намеченных на 15 августа переговоров между Россией и США, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
По данным ведомства, 11 августа в Чугуев Харьковской области СБУ доставила группу иностранных журналистов, которые официально прибыли для подготовки репортажей о жизни в прифронтовой зоне. По информации Минобороны, непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ планируют нанести удар с применением беспилотников и ракет по густонаселенному жилому кварталу или больнице, чтобы вызвать многочисленные жертвы среди мирного населения.
Предполагается, что западные журналисты оперативно зафиксируют последствия атаки, а ответственность за произошедшее будет возложена на российские Вооруженные силы. Это, как считают в ведомстве, создаст негативный информационный фон и осложнит российско-американское взаимодействие по урегулированию конфликта на Украине.
Минобороны также не исключает, что подобные провокации могут быть проведены и в других населенных пунктах, подконтрольных Киеву.