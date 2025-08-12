Газета
Рубио назвал «встречей для прощупывания почвы» саммит лидеров США и РФ на Аляске

Госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал запланированный на пятницу саммит лидеров США и России на Аляске как встречу для оценки ситуации. Об этом Рубио сказал в интервью с Сидом Розенбергом.

«Честно говоря, я думаю, что это встреча для прощупывания почвы, – сказал Рубио. – Вот как я бы это описал: президент говорил с Путиным по телефону три или четыре раза, и из этого ничего не вышло – или, по крайней мере, мы не достигли того, чего хотели. Поэтому президент считает, что ему нужно посмотреть этому человеку в глаза, встретиться лицом к лицу, услышать его лично и оценить ситуацию».

Рубио подчеркнул, что для Трампа предстоящая встреча не означает уступку. «Встреча – это способ разобраться и принять решение. Он хочет иметь все факты, посмотреть собеседнику в глаза, и именно это он намерен сделать, – объяснил он. – Честно говоря, мы очень быстро поймем на этой встрече, есть ли у нее шанс на успех или нет».

Рубио назвал Трампа выдающимся переговорщиком с уникальным чутьем и опытом успешных личных сделок. «Думаю, именно об этом будет пятничная встреча, и тогда у нас будет лучшее понимание ситуации, – сказал он. – Это будет нелегко».

15 августа на Аляске пройдет встреча президентов России и США. О ней было объявлено после визита в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и его переговоров с Путиным 6 августа. Главной темой встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков называл обсуждение вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

