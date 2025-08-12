США предлагают до $5 млн за информацию о лидере гаитянской банды «Барбекю»

Кроме того, в декабре 2020 г. против Черизье и двоих гаитянских чиновников были введены санкции в рамках акта Магнитского за участие в резне в Ла Салин и нарушениях прав человека, добавили в Госдепе. Ранее министерство юстиции предъявило Черизье обвинение в сговоре с целью нарушения санкций США. 12 августа его сообвиняемый Бразил Ричардсон впервые предстал в суде в Вашингтоне, сообщил Госдеп.