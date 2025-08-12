США предлагают до $5 млн за информацию о лидере гаитянской банды «Барбекю»
Бюро международных наркоконтроля и правоохранительных органов Государственного департамента США объявило о вознаграждении до $5 млн за информацию, которая поможет арестовать или осудить лидера гаитянской банды по прозвищу «Барбекю». Об этом в заявлении сообщил Госдепа.
«Сегодня Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности Государственного департамента США объявляет о вознаграждении в размере до $5 млн за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению лидера гаитянской банды Джимми Черизье, известного как «Барбекю», – говорится в релизе.
Согласно сообщению ведомства, Черизье руководит группировкой Viv Ansanm, которую в мае США признали иностранной террористической организацией. Госдеп также отметил, что Черизье является ключевой фигурой, стоящей за уличным насилием на Гаити. «Известный своим полным пренебрежением к человеческому достоинству, Черизье прямо причастен к массовым убийствам и изнасилованиям гаитянских гражданских лиц», – говорится в заявлении.
Кроме того, в декабре 2020 г. против Черизье и двоих гаитянских чиновников были введены санкции в рамках акта Магнитского за участие в резне в Ла Салин и нарушениях прав человека, добавили в Госдепе. Ранее министерство юстиции предъявило Черизье обвинение в сговоре с целью нарушения санкций США. 12 августа его сообвиняемый Бразил Ричардсон впервые предстал в суде в Вашингтоне, сообщил Госдеп.