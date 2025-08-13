Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета

В правительстве уточнили, что заседание пройдет в городе Чолпон-Ата. В это время Мишустин приедет в Киргизию с официальным визитом. На заседании представители стран – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудят усиление интеграции государств в таких сферах, как таможенное регулирование, транспорт, биржевые торги, фармакологический рынок и экология.