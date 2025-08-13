ВМС Китая вытеснили американский эсминец с территории вод острова Хуанъянь
ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вытеснили из территориальных вод острова Хуанъянь (риф Скарборо) в Южно-Китайском море эсминец США USS Higgins, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на Южную зону боевого командования НОАК.
«13 августа эсминец США USS Higgins без разрешения китайского правительства незаконно вторгся в китайские территориальные воды», – подчеркнули в военном ведомстве. По мнению КНР, действия американских военных ущемляют суверенитет и безопасность Пекина и нарушают международное право.
Китай уже несколько десятилетий ведет споры о территориях отдельных островов в Южно-Китайском море. Бруней, Вьетнам, Малайзия, Филиппины конфликтуют с Пекином относительно тех мест, где на шельфе были обнаружены значительные запасы углеводородов. Это в первую очередь касается архипелагов Сиша (Парасельские острова), Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо).