ВМС Китая вытеснили американский эсминец с территории вод острова Хуанъянь

Китай уже несколько десятилетий ведет споры о территориях отдельных островов в Южно-Китайском море. Бруней, Вьетнам, Малайзия, Филиппины конфликтуют с Пекином относительно тех мест, где на шельфе были обнаружены значительные запасы углеводородов. Это в первую очередь касается архипелагов Сиша (Парасельские острова), Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо).