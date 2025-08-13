Газета
Правящая партия Грузии использовала в ролике кадры разрушенной Украины

Правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» опубликовала в рамках предвыборной кампании ролик, на котором кадры разрушений на Украине противопоставлены мирным видам Грузии. Видео появилось в аккаунте партии в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Предвыборный ролик длится около минуты. Экран в нем разделен на две половины, с левой стороны показывают разрушения на Украине, а с правой – достопримечательности Грузии.

Правящая партия уже делала подобное видео во время предвыборной кампании в 2024 г. Тогда публикацию раскритиковали как оппоненты «Грузинской мечты», так и МИД Украины.

4 октября в Грузии состоятся выборы в органы местного самоуправления. Жители страны будут избирать мэров и депутатов местных представительных органов (сакребуло). Избирательная кампания официально началась 5 августа. В один день выборы пройдут в 64 муниципалитетах по всей стране.

