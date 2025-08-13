Орбан: Россия выиграла в украинском конфликте
Россия одержала победу в украинском конфликте, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова передает Reuters. Об этом он сказал накануне саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, который состоится в пятницу, отмечает издание.
По словам Орбана, конфликт нельзя считать бесконечным, поскольку украинцы проиграли. Он добавил, что теперь вопрос лишь в том, когда и при каких условиях Запад признает этот факт.
«Если вы не за столом переговоров, то вы в меню», – отметил венгерский премьер, раскритиковав совместное заявление ЕС по Украине и назвав его нелепым и жалким.
Ранее Орбан заявил, что у Венгрии есть возможность «развалить» Украину за один день, остановив поставки газа и электроэнергии в страну. При этом премьер подчеркнул, что такой исход событий не принесет пользы Будапешту. Напротив, «разваливающаяся» на границе с Венгрией страна станет угрозой безопасности самой Венгрии.