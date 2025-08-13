Орбан: Россия выиграла в украинском конфликте

Ранее Орбан заявил, что у Венгрии есть возможность «развалить» Украину за один день, остановив поставки газа и электроэнергии в страну. При этом премьер подчеркнул, что такой исход событий не принесет пользы Будапешту. Напротив, «разваливающаяся» на границе с Венгрией страна станет угрозой безопасности самой Венгрии.