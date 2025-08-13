Лавров и глава МИД Индии проведут переговоры в Москве 21 августа
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 августа встретится в Москве с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев во время брифинга.
Визит индийского министра приурочен к участию в 26-й сессии межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
Стороны обсудят двустороннюю повестку и вопросы взаимодействия в международных форматах.