Белоусов обсудил с военкорами производство и поставку беспилотников

По данным Минобороны, за прошедшие сутки оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах. Средства ПВО сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS, девять управляемых авиабомб и 240 беспилотников самолетного типа.