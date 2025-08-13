Белоусов обсудил с военкорами производство и поставку беспилотников
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, сообщили в ведомстве.
Обсуждались вопросы производства и поставок в зону проведения спецоперации образцов беспилотных систем, их ремонта и восстановления непосредственно в подразделениях Вооруженных сил РФ, повышения эффективности применения и обход средств противодействия БПЛА противника.
Отдельной темой стали разработки народного ОПК в области беспилотной авиации, средств радиоэлектронной борьбы и разведки, безэкипажных катеров, а также других видов вооружения и военной техники. С отдельными образцами военкоры ознакомились накануне встречи.
Кроме того, журналисты обратились к министру с инициативами по совершенствованию мер социальной поддержки бойцов и медицинского обеспечения военнослужащих в зоне боевых действий.
По данным Минобороны, за прошедшие сутки оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах. Средства ПВО сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS, девять управляемых авиабомб и 240 беспилотников самолетного типа.