Трамп может обсудить с Путиным проблему хакерских атак
Президент США Дональд Трамп заявил, что слышал о предположительном участии России в недавней кибератаке на систему подачи документов американских судов, и отметил, что может поднять этот вопрос на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Об этом он сказал во время общения с журналистами в Кеннеди-центре.
«Думаю, могу, – сказал Трамп, отвечая на вопрос, собирается ли он обсудить кибератаку на встрече с Путиным. – Я об этом слышал. Это то, что они [Россия] делают. У них это хорошо получается. У нас тоже хорошо получается. На самом деле, у нас даже лучше».
12 августа газета The New York Times опубликовала материал, в котором предположила причастность России к недавнему взлому системы подачи судебных документов США, но доказательств не привела.
Ранее издание Politico сообщало о кибератаке в начале июля на систему нескольких штатов, которая могла скомпрометировать конфиденциальные данные; возможными виновниками назывались преступные организации, но конкретных виновников не указывалось.