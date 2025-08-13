Трамп может обсудить с Путиным проблему хакерских атак

«Думаю, могу, – сказал Трамп, отвечая на вопрос, собирается ли он обсудить кибератаку на встрече с Путиным. – Я об этом слышал. Это то, что они [Россия] делают. У них это хорошо получается. У нас тоже хорошо получается. На самом деле, у нас даже лучше».