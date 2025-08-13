Средства ПВО уничтожили семь беспилотников над Белгородской областью
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь украинских дронов над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атаки были отражены в период с 17:30 до 18:40 мск.
Удары беспилотников со стороны Украины в приграничном регионе продолжаются весь день 13 августа, следует из Telegram-канала губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. В 20:40 мск Гладков сообщил, что при атаке дрона на автомобиль в селе Двулучное Валуйского округа ранены двое мужчин.
До этого Гладков заявил, что пятеро бойцов подразделения «Орлан» получили ранения после обстрела БПЛА. Четыре бойца ранены в районе села Новая Деревня Белгородского района в результате детонации дрона, еще один военный получил ранения в результате атаки дрона в городе Шебекино.
Минобороны сообщало, что в период с 13:10 до 17:30 мск средства ПВО также уничтожили семь БПЛА над Белгородской областью.