Средства ПВО уничтожили семь беспилотников над Белгородской областью

До этого Гладков заявил, что пятеро бойцов подразделения «Орлан» получили ранения после обстрела БПЛА. Четыре бойца ранены в районе села Новая Деревня Белгородского района в результате детонации дрона, еще один военный получил ранения в результате атаки дрона в городе Шебекино.