Вучич не планирует вновь баллотироваться на пост президента Сербии
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах, поскольку, согласно действующему законодательству, больше не может баллотироваться на пост главы государства. Об этом сообщает газета Kurir.
Он также отметил, что не собирается менять Конституцию ради сохранения власти. Вучич подчеркнул, что гордится результатами проделанной работы.
Согласно Конституции Сербии, один человек может быть избран президентом не более двух раз. Мандат президента длится пять лет и начинается со дня принесения присяги.
Вучич стал президентом Сербии в 2017 г. Его переизбрали в апреле 2022 г., а новый срок президента начался в мае того же года. Он должен завершиться 31 мая 2027 г.