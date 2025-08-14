Главе МИД Великобритании Лэмми грозит штраф в $3400 за рыбалку без лицензии

По данным телеканала, в ходе рыбалки сам Лэмми ничего не поймал, в то время как Вэнс и его дети смогли достать несколько рыб. После завершения неформального мероприятия глава британского МИДа обсудил с Вэнсом вопросы двусторонних отношений стран и международной повестки.