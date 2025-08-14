Главе МИД Великобритании Лэмми грозит штраф в $3400 за рыбалку без лицензии
Министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Лэмми может грозить штраф в размере до 2500 фунтов стерлингов ($3400) за рыбалку без лицензии, на которую он пригласил вице-президента США Джей Ди Вэнса. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя британского ведомства.
По данным телеканала, в ходе рыбалки сам Лэмми ничего не поймал, в то время как Вэнс и его дети смогли достать несколько рыб. После завершения неформального мероприятия глава британского МИДа обсудил с Вэнсом вопросы двусторонних отношений стран и международной повестки.
Собеседник Sky News рассказал, что министр направил письмо в Агентство по охране окружающей среды в связи с административным нарушением, связанным с отсутствием необходимой лицензии на рыбалку на частном озере.
В ведомстве подчеркнули, что Лэмми самостоятельно обратился в агентство, как только осознал, что допустил правонарушение. При этом представитель МИД не уточнил, имел ли лицензии на рыбалку вице-президент Вэнс.
В Великобритании для законной ловли лосося, форели, пресноводных рыб, корюшки и угря гражданам старше 13 лет требуется получить государственную лицензию. Однодневная лицензия стоит 7,10 фунтов ($9,66) стерлингов, а годовая – 35,80 фунтов ($48,69).