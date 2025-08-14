Хуситы заявили об ударе по израильскому аэропорту «Бен-Гурион»

Хуситы атакуют Израиль и связанные с США и еврейским государством суда в Красном море с октября 2023 г. Операции проводятся в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас», боевики которой напали на южные районы Израиля и захватили заложников 7 октября того же года.