Хуситы заявили об ударе по израильскому аэропорту «Бен-Гурион»

Ведомости

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло удар гиперзвуковой баллистической ракетой по аэропорту «Бен-Гурион» в Тель-Авиве. Об этом сообщил официальный представитель йеменских сил бригадный генерал Яхья Сариа в Telegram-канале.

По его словам, для атаки применялась баллистическая ракета «Палестина-2». Ракета достигла своей цели и заставила людей уйти в убежища, а также вызвала приостановку работы воздушной гавани.

14 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена в направлении еврейского государства. Информации о пострадавших или поверждениях в результате атаки не поступало.

12 августа ЦАХАЛ также сообщала об отражении атаки со стороны Йемена. Тогда системы противовоздушной обороны страны сбили беспилотник, запущенный из Йемена по израильской территории.

Хуситы атакуют Израиль и связанные с США и еврейским государством суда в Красном море с октября 2023 г. Операции проводятся в знак солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас», боевики которой напали на южные районы Израиля и захватили заложников 7 октября того же года.

