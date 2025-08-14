Ушаков: встреча Путина и Трампа состоится в 22:30 мск
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется 15 августа в 22:30 мск, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. На Аляске в это время будет 11:30.
Как уточнил Ушаков, это будет разговор тет-а-тет с участием переводчиков.
«Затем состоятся переговоры в составе делегаций, и эти переговоры продолжатся за рабочим завтраком. Состав участников уже определен с учетом того, что обсуждаться будут весьма важные темы», – сказал помощник президента.
Россию на переговорах 15 августа в Анкоридже на Аляске представят, помимо Ушакова, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Главное темой для обсуждения станет процесс урегулирования конфликта РФ и Украины.