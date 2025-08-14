Ушаков рассказал, кто полетит вместе с Путиным на встречу с Трампом
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в составе делегаций пройдет по формуле «5 на 5», сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В российскую делегацию войдут министр иностранных дел Сергей Лавров, Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Формат был выбран с учетом того, что на повестке – «важные и чувствительные темы», а круг участников намеренно ограничен, пояснил он.
Состав американской делегации тоже определен, но не был раскрыт без официального объявления со стороны Белого дома.
Встреча Путина и Трампа ожидается 15 августа в Анкоридже на Аляске. По данным CNN, местом ее проведения будет объединенная военная база Элмендорф-Ричардсон. Ушаков уточнял, что главной темой саммита станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.