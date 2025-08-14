Урегулирование украинского кризиса станет главной темой саммита РФ – США

Ушаков назвал и состав российской делегации в рамках саммита, который пройдет 15 августа в одном из помещений объединенной военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. В нее вошли, помимо него самого, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.