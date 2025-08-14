Урегулирование украинского кризиса станет главной темой саммита РФ – США
Основной темой обсуждения на переговорах России и США станет урегулирование российско-украинского конфликта, подтвердил в разговоре с журналистами помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Наверное, всем очевидно, что центральной темой будет урегулирование украинского кризиса, в том числе с учетом обсуждения, которое было проведено в Кремле», – отметил Ушаков, напомнив о встрече президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Москве.
При этом помощник российского президента отметил, что делегации также обсудят «более широкие задачи обеспечения мира и безопасности». Региональные вопросы также войдут в повестку встречи. Кроме того, ожидается обсуждение будущего сотрудничества РФ и США в торгово-экономической сфере.
Ушаков назвал и состав российской делегации в рамках саммита, который пройдет 15 августа в одном из помещений объединенной военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. В нее вошли, помимо него самого, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.